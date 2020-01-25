وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد المصابين في الزلزال الى 1330 مصابا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عن ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال الى 1330 مصاباً بينهم 34 شخصاً داخل غرف العناية المركزة"، مبينا أن " أكثر الإصابات هي حالات جرح طفيفة وكثير منها يتحسن
ولفت الى "أننا نعمل على بناء 4 مراكز صحية مؤقتة على وجه السرعة"، مؤكدا أن "طائرات طبية وإسعافية جاهزة لتقديم المساعدة السريعة".
ومساء أمس، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات ولاية الازيغ، على عمق 6.75 كم تحت الأرض وقد شهدت المنطقة 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 147 هزة. فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، أن شدة الزلزال 6.5 درجات.
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