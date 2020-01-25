بوتين يعزي أردوغان بضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بضحايا الزالزال المدمر الذي ضرب شرق تركيا مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وحوالي الألف إصابة.
وأشار في البرقية إلى أن "روسيا تشارك ألم وحداد أولئك الذين فقدوا أحبائهم جراء الكارثة، وتأمل الشفاء العاجل لجميع الضحايا".
وكان قد ضرب مساء أمس الجمعة شرق تركيا زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر.
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