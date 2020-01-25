بوتين يعزي أردوغان بضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا

أرسل الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ برقية تعزية إلى نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​، ب​ضحايا​ الزالزال المدمر الذي ضرب شرق تركيا مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وحوالي الألف إصابة.

وأشار في البرقية إلى أن "​روسيا​ تشارك ألم وحداد أولئك الذين فقدوا أحبائهم جراء الكارثة، وتأمل الشفاء العاجل لجميع الضحايا".

وكان قد ضرب مساء أمس الجمعة شرق تركيا زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر.