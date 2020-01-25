تطورات الأزمة الليبية.. مسؤول أممي يتصل بوزير الخارجية المغربي

كشفت بعثة الأمم المتحدة إلي ليبيا، عن أن ‏ الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، اتصل بناصر بوريطه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووضعه في صوره التطورات الليبية الأخيرة.

وقالت البعثة في تغريدة بتويتر، إن المسؤول الأممي، شكر وزير الخارجية المغربي، على “استمرار اهتمام المملكة المغربية بدعم عمل الأمم المتحدة، والسعي المشترك لإحلال الأمن والسلام في ‎ليبيا”.

وكان المغرب عاد للحديث عن عدم دعوته إلى مؤتمر برلين، الذي عقد الأحد الماضي حول الأزمة الليبية، وقالت الحكومة إن ستبعاد المغرب من مؤتمر برلين “استبعاد للحل”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، إن “عدم دعوة المغرب لبرلين هو استبعاد جزء مهم من الحل”، متحدثا أيضا عن “إبعاد اتفاق الصخيرات، المحدد الأساسي للأزمة الليبية والذي شاركت فيه جميع القوى الليبية، وأدى إلى توافق برعاية أممية”.

Advertisements

واعتبر عبيابة، أن “استدعاء دول بعيدة جغرافيا ليبيا، لا يمكن أن يكون معه حل”، مؤكدا على أن المغرب “يدعم السيادة الليبية، والشعب الليبي يقرر لنفسه بنفسه”.

وكان المغرب، عبر عن استغرابه من إقصائه من المؤتمر الذي انعقد الأحد الماض ببرلين حول ليبيا.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلاغا، تُعبر فيه عن استغرابها، خصوصا أن المغرب كان دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، على حد تعيير البلاغ.

وأضاف البلاغ أن “المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع”.