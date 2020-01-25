فيروس كورونا.. سفارة المغرب ببكين تقيم خلية أزمة لفائدة أبناء الجالية المغربية بالصين

أقامت سفارة المغرب ببكين، اليوم السبت، خلية أزمة لفائدة أبناء الجالية المغربية بالصين، لتتبع الوضع الصحي لأفراد الجالية وأحوالهم في أعقاب تفشي مرض الالتهاب الرئوي الجديد أو ما يعرف ب”كورونا”، وانتشاره على نطاق واسع في أهم المدن الرئيسية في الصين.

وذكر بلاغ للسفارة أنه يمكن الاتصال بهذه الخلية عبر الرقمين الهاتفيين، 8618701156920 و8615652198381.

وأضاف المصدر أنه يمكن أيضا الاتصال بالخلية عبر الرابط الالكتروني [email protected]

وأشارت السفارة المغربية ببكين إلى أن خلية أزمة أخرى تم إحداثها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ويمكن الاتصال بها عبر الرقم الهاتفي 212661336854.

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وأخبرت وزارة الصحة المغربية، في أول بلاغ يتعلق بفيروس “كورونا”، الرأي العام الوطني،، في وقت متأخر من ليلة أمس، أنه “ومنذ الإعلان عن ظهور حالات الاصابة بالالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن فيروس “كورونا المستجد 2019-nCoV”، بجمهورية الصين الشعبية في 31 دجنبر 2019 وإلى حدود اليوم، لم تسجل المصالح الصحية الوطنية أية حالة إصابة بهذا الفيروس”.

وأوضح البلاغ، أنهو”ولتفادي انتشار هذا الفيروس في بلادنا، تعمل وزارة الصحة على ترصد الداء عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيأت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسي والوقاية منه”.

ومساء أمس الجمعة، ظهر الفيروس لأول مرة بأوروبا، وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزين، عن تسجيل أول حالتين للإصابة بالنوع الجديد من فيروس “كورونا” على أراضي فرنسا.

وحتى مساء الجمعة، سجلت الصين أكثر من 830 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” بينها 26 حالة وفاة، كما ظهرت حالات مؤكدة في الولايات المتحدة وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.