عرابة: حريق وأضرار في محل تجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبّ حريق فجر اليوم، السبت، في محل تجاري بمدينة عرابة في منطقة البطوف، ما أسفر عن إلحاق أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن ألسنة النار اندلعت في محل تجاري لبيع الأثاث بالطابق الثاني من المبنى.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها، إلى جانب إخراج الدخان الكثيف من المكان.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، الذي لم تتضح ملابساته بعد.