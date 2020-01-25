سان جيرمان يرفض خطة ريال مدريد لضم مبابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يرفض الاستغناء عن نجمه، كيليان مبابي، قبل نهاية عقده.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال لريال مدريد مستقبلا، خاصةً بعد تصريحات المدرب زين الدين زيدان، حول رغبة اللاعب في الانضمام للميرينغي.

لكن بحسب صحفية "سبورت" الكاتالونية، فإن سان جيرمان لا توجد لديه أي نية لبيع الدولي الفرنسي، قبل انتهاء عقده الذي يمتد حتى حزيران/يونيو 2022.

ويخطط الريال للتعاقد مع مبابي، في صيف 2021، عندما يتبقى موسم واحد في عقده، أسوةً بما فعله مع إيدين هازارد، عندما ضمه مقابل 100 مليون يورو الصيف الماضي، حيث لم يرغب تشيلسي في مغادرة لاعبه مجانا، بعد نهاية الموسم التالي.

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لكن بحسب الصحيفة، فإن مخطط ريال مدريد لن يؤثر في باريس سان جيرمان، الذي لا يمثل له المال أهمية كبيرة.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون الخيار الأكثر صدمة، هو استخدام المادة 17 من النظام الأساسي للفيفا، بشأن عمليات نقل اللاعبين.

فمنذ عام 2001، أصبح اللاعبون قادرين على إنهاء عقودهم، حتى بدون إبداء سببًا عادلًا، بمجرد مرور ثلاث سنوات من عقد اللاعب، فيصبح حينها الفيفا هو من يحدد الرسوم.

لكن بحسب "سبورت" فإن هذا الخيار غير مرجح، بالنظر إلى العلاقة الجيدة بين ريال مدريد وسان جيرمان، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.