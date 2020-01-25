كلوب يخطط لخطف هدف برشلونة وريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ليفربول الإنجليزي يخطط لضم نجم نابولي الإيطالي، فابيان رويز، الذي يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي أيضا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ليفربول يسعى لتعزيز خط وسطه بضم رويز، الذي يعتبر أحد أهم لاعبي الوسط في الكرة الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أن الخيار الأول لليفربول، هو الإسباني إيسكو، نجم ريال مدريد، إلا أن الميرنغي رفض عرض الريدز ببيعه مقابل 56 مليون يورو.

بعد ذلك، لفت رويز أنظار يورغن كلوب، مدرب ليفربول في ظل مستواه المميز مع نابولي منذ انتقاله له قادمًا من ريال بيتيس في صيف 2018.

ومنذ ذلك الحين، مثّل لاعب خط الوسط متعدد الاستخدامات نابولي في 66 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 8 أهداف، وصناعة 5.