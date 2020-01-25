شكرا لقرائتكم خبر عن التوجيه المعنوي بأمن حضرموت يعزي المساعد علي الطفي بوفاة والده والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 بعثت قيادة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن ساحل حضرموت وكافة منتسبيها بأحر التعازي وعظيم المواساة للزميل علي الطفي أحد منتسبي التوجيه، وذلك في وفاة والده "عبدالله الطفي" الذي وافته المنية "الجمعة" بعد صراع مع المرض.

Advertisements وابتهلت قيادة التوجيه ومنتسبيها المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

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