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شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. تدمير تحصينات حوثية ومصرع قيادي في جبهة الصفراء والان مع التفاصيل
السبت 25 يناير 2020
تمكنت القوات الحكومية، مسنودة بطيران ومدفعية تحالف دعم الشرعية، من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي، قوله إن القوات الحكومية دكت تحصينات وتجمعات مليشيا الحوثي في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة"، أسفرت عن مصرع القيادي الميداني المدعو "ابوفايز الطيري" وعدد من عناصر الميليشيا.
وأكد أن عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر المليشيا من محافظة صعدة وصولا إلى باقي المحافظات.
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