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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يبارك تأهل الشعب لنهائي الدوري التنشيطي على مستوى الوطن والان مع التفاصيل
السبت 25 يناير 2020
بارك محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، للجماهير الرياضية في حضرموت، فوز فريق نادي شعب حضرموت لكرة القدم عصر اليوم على فريق التلال وتأهله للمباراة النهائية لبطولة الدوري التنشيطي الذي ينظمه الاتحاد اليمني لكرة القدم على الاستاد الاولمبي بمدينة سيئون .
وأشاد المحافظ بالحضور الكبير للجمهور الرياضي من مختلف مديريات المحافظة ومؤازرة ممثل حضرموت نادي الشعب الذي شرّف المحافظة في هذه البطولة .
وأكد المحافظة انه لم تتبقى امام لاعبي الشعب سوى خطوة واحدة لتحقيق الكأس وتمثيل الوطن في المحفل الآسيوي، داعياً اللاعبين الى مواصلة التألق وتحقيق البطولة التي ينتظرها جمهور حضرموت بفارغ الصبر.
وهنأ المحافظ إدارة النادي واللاعبين والجماهير التي حضرت من كل مكان، مؤكداً ان كل حضرموت تقف مساندة لفريق الشعب ممثل المحافظة في هذه البطولة، متمنياً للفريق التوفيق في النهائي واحراز البطولة .
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