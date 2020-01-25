اليمن.. السلامي يكشف أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق

السبت 25 يناير 2020

كشف مستشار رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة لحج "عبدالمنعم عبدربه السلامي"، عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية اليمنية للعاصمة المؤقته عدن,



وقال السلامي في حواره وفقا لــ "اليمن العربي"، بالنسبة للأوضاع العامة في العاصمة عدن بعد اتفاق الرياض وعودة الحكومة الشرعية إلى عدن لم تتغير بالشكل المطلوب ، ومازال المواطن يعاني تدهور في كافة المجالات الخدماتية ، ناهيك عن عدم انتظام المرتبات للجهازين العسكري والمدني وحقوق المتقاعدين ، وغيرها وإن وجد هناك نوع من التفائل في عدن والمناطق الجنوبية المحررة بالتغيير نحو الأفضل خصوصاً بعد اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي رغم وجود بعض الصعوبات والعراقيل إلا أن الجميع متفائل ويدفع في تطبيق بنود اتفاق الرياض على الأرض وفي مقدمته المجلس الانتقالي الجنوبي.

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وحول سبب التباطؤ أو التلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق، قال أعتقد أن هناك أطراف داخل الشرعية اليمنية للأسف تدفع في اتجاه عرقلة اتفاق الرياض رغم التزام المجلس الانتقالي ودعمه لمخرجات اتفاق الرياض وضرورة تطبيقها على الأرض لذلك نأمل من قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية الراعي الأول للاتفاق ضرورة الضغط على المعنيين بالالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض حسب البرنامج الزمني المحدد له.