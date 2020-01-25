شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 محتجين في مصادمات مع الشرطة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

أفاد التلفزيون الرسمي العراقي ، نقلاً عن مصادر أمنية بأن السلطات أزالت الحواجز الخرسانية قرب موقع الاحتجاج الرئيسي في بغداد وتأمر بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة، فيما أصيب 7 محتجين في مصادمات مع الشرطة بوسط بغداد.

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