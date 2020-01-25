شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني : إسناد التحالف يجهض المشروع الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
كما ثمن الإسناد الجوي الفاعل لتحالف دعم الشرعية في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرق صنعاء.
جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء بمحافظي الجوف اللواء أمين العكيمي وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف، اطلع خلالهما على سير المعارك والعمليات القتالية ضد مليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف.
ونوه معين، بالإلتفاف الواسع من رجال القبائل، لإسناد الجيش في معاركه ضد المتمردين الحوثيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
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