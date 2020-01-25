شكرا لقرائتكم خبر عن بكين.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 41 وعزل 43 مليونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 41 شخصا، ووصول حالات الإصابة المؤكدة إلى 287ر1 شخصا في 30 إقليما حتى اليوم السبت، 500 حالة منها في ووهان، عاصمة إقليم هوبي.
وأوضحت السلطات أن من بين الضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس، 39 حالة في ووهان، في حين توفي شخصان آخران في إقليمي هيبي وهيلونجيانج.
ووصلت اليوم السبت فرق مسعفين من مدن شنغهاي وجوانجدونج ومن جيش التحرير الشعبي الصيني إلى مدينة ووهان، وسط الصين، حيث بؤرة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لتقديم العون الطبي للمصابين.
ووضعت السلطات الصينية 200ر1 من المسعفين رهن الاستدعاء في مدينة ووهان فقط.
يشار إلى أن معظم حالات الوفاة كانت لأشخاص في الخمسينيات أو أكبر سنا، وفقا لوسائل إعلام صينية.
وفي محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، عزلت الصين 12 مدينة و43 مليون شخص، بعدما أوقفت وسائل النقل العام عن العمل وعلقت التجمعات العامة.
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