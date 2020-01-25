واشنطن تطالب فرقاء جنوب السودان بتشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحفظها على المقترح الذي تقدم به الوسيط الجنوب أفريقي بشأن مسألة عدد الولايات وحدودها في جنوب السودان، وطالبت الفرقاء بحل القضايا العالقة وتشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها.

وكان ينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بجنوب السودان بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الموعد النهائي تأجل لمدة 100 يوم.

وكشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن المباحثات التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي مع مسؤولين بجوبا؛ أبرزهم رئيس جنوب السودان سلفاكير، حثتهم على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها.

وأشارت المصادر إلى أن ناجي ناقش مع زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان ريك مشار جميع القضايا العالقة ومقترح الوسيط الجنوب أفريقي ديفيد مابوزا بشأن حل مسألة عدد الولايات وحدودها.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي سيعود من جوبا غداً إلى الخرطوم برفقة زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار.

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وقدّم نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا مقترحا، الخميس الماضي، للأطراف لحسم مسألة الولايات وحدودها عن طريق آلية للتحكيم بعد 90 يوما.





ويترقب مواطنو جنوب السودان إحلال سلام شامل في بلادهم تقوده الخرطوم عبر تشكيل حكومة توافقية انتقالية تعيد زعيم المعارضة ريك مشار إلى السلطة.

وبات من المنتظر أن تقود الفترة الانتقالية في جنوب السودان إلى إصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة، وجميعها قضايا فشلت اتفاقية السلام الشامل 2005 في تحقيقها.

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير قد وقع مع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة الآلاف.



وسبق أن قال مشار إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي الترتيبات الأمنية، وعدد وحدود الولايات.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي وقعت الحكومة والمعارضة اتفاقا لتنشيط عملية السلام.