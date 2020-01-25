ماكرون يدعم انتخابات حرة بفنزويلا بعد لقاء "بنّاء" مع جوايدو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لتنظيم انتخابات رئاسية حرة وعاجلة في فنزويلا.



وأعلن ماكرون، على تويتر، أنه التقى في قصر الإليزيه المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولة، بينها فرنسا، رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وكتب ماكرون، في تغريدة عبر تويتر، أن "فرنسا تدعم تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة سريعا" في فنزويلا، واصفا اللقاء بأنه كان "بنّاء"، مرفقا تغريدته بصورة تظهر مصافحة بينهما.



Advertisements

من جانبها، اعتبرت الحكومة الفنزويلية أن جولة جوايدو الخارجية "بلا معنى".



ورد وزير الخارجية في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على ماكرون عبر تويتر، متطرقا إلى "قمع" المظاهرات خلال الأشهر الأخيرة في فرنسا.

وكتب خورخي أرييازا أن "حكومة صماء ومتغطرسة لا يمكنها إعطاء دروس في الديمقراطية لأحد، وبالتأكيد ليس لفنزويلا".

ووصل جوايدو إلى باريس بعد لقائه في لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومشاركته في دافوس بسويسرا بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري أعيد انتخاب جوايدو رئيسا لمجلس النواب الفنزويلي، وكان قبل عام أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، معتبرا أن نيكولاس مادورو على رأس السلطة بسبب "تزوير" في إعادة انتخابه عام 2018.