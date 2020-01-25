البنتاغون يعلن إصابة 34 جنديا أمريكيا بارتجاج في الدماغ إثر الضربات الإيرانية الأخيرة في العراق

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من بين الأعراض التي عانى منها الجنود الأمريكيين "الصداع والدوار والحساسية للضوء والغثيان"

أصيب 34 جنديا أمريكيا بارتجاجات في الدماغ وإصابات الدماغ الرضحية إثر الضربات الإيرانيّة الأخيرة على قاعدة عين الأسد في غرب العراق، وفق ما أعلن البنتاغون الجمعة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عقب الضربات الإيرانية عدم وقوع إصابات بين جنوده، بينما أقر البنتاغون الأسبوع الماضي بوقوع إصابات.

أعلن البنتاغون الأمريكي الجمعة عن إصابة نحو 34 جنديا أمريكيا في الضربات الإيرانية الأخيرة على قاعدة عين الأسد في غرب العراق. وأضاف البنتاغون أن الإصابات كانت في أدمغتهم.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان لصحافيين إنّ "34 جنديًّا شُخّصت إصابتهم بارتجاجات في الدماغ وإصابات الدماغ الرضحية (تي بي آي)".

"أنا لا أعتبرها إصابة خطرة"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح بُعيد الهجوم أنّه "لم يُصب أيّ أمريكيّ" في تلك الضربات. لكن في الأسبوع الماضي، أقرّ البنتاغون بأنّ هناك 11 جندياً يعانون في الواقع من ارتجاجات.

وعندما سئل ترامب عن ذلك في دافوس الأربعاء، قلّل مجدّدًا من تأثير الضربات الإيرانيّة. وقال "سمعت أنّ لديهم صداعاً أنا لا أعتبرها إصابة خطرة".

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وقال هوفمان إنّ 17 من المصابين نُقلوا إلى ألمانيا لتلقّي العلاج، وقد عاد ثمانية منهم الجمعة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون "سوف يستمرون بتلقي العلاج في الولايات المتحدة، إما في والتر ريد (مستشفى عسكري قرب واشنطن) أو في قواعدهم الأساسية".

ولفت إلى أنّ المصابين التسعة الآخرين الذين نُقلوا إلى ألمانيا "لا يزالون يخضعون لتقييم وعلاج هناك".

وعاد 17 آخرين تلقوا العلاج في المنطقة إلى خدمتهم العسكرية في العراق.

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"الصداع والدوار وفرط الحساسية للضوء والانفعال والغثيان"

وأشار هوفمان إلى أن من بين الأعراض التي يعاني منها الجنود، "الصداع والدوار وفرط الحساسية للضوء والانفعال والغثيان". اختفت هذه الأعراض بسرعة في بعض الحالات، لكنها تفاقمت بالنسبة الى الحالات الأخرى، وتم إجلاء الجنود.

وعزا المتحدث باسم البنتاغون الجمعة الحصيلة الجديدة إلى أن هذه الأعراض غالبا ما تستغرق أيّامًا عدّة قبل أن تظهر.

وليل 7-8 كانون الثاني/يناير، أطلقت طهران صواريخ على قاعدتي عين الأسد (غرب) وأربيل (شمال) حيث يتمركز عدد من الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 في العراق، رداً على قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

اتهام ترامب بالكذب

وانتهز المشرعون الديمقراطيون هذا الإعلان لاتهام ترامب بالكذب بشأن الضربة الإيرانية.

وقالت عضو الكونغرس عن فلوريدا ديبي واسرمان شولتز "على الرغم من انه يقلل من هذه الاصابات باعتبارها +صداعا+، فإن نصف اصابات +تي بي آي+ (اصابات الدماغ الرضحية) تتطلب جراحة وقد تؤدي الى إعاقة دائمة".

أما جاك ريد السيناتور عن رود آيلاند ورئيس السن للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ فقد وصف إصابات ال "تي بي آي" بأنها "أمر خطير".

وقال ريد "إنه ليس صداعا. وتقليل حجم إصاباتهم خطأ صريح للرئيس ترامب إنّه مدين لهم باعتذار".

أما جو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة فاعتبر خلال مهرجان انتخابي في نيو هامبشاير أن الرئيس "رفض" إصابات الجنود. وأضاف بايدن "أجد ذلك بكل صراحة مقرفا".