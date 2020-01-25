نيبال وماليزيا تؤكدان إصابات بفيروس كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت السلطات الصحية في جمهورية نيبال أن طالبا نيباليا يدرس في الصين قد تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس قسم مكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والمعدية الأخرى بوزارة الصحة والسكان الدكتور هيمانتا تشاندرا "إن المريض الذي جاء إلى نيبال من مدينة ووهان بالصين، ثبتت إصابته مخبريا خلال فحص عينة بمختبر منظمة الصحة العالمية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين".
وكان الشخص المصاب بالفيروس قد وصل إلى نيبال في 5 يناير قادما من الصين، وزار المستشفى يشكو من مشكلة في الجهاز التنفسي في 13 يناير.
كما أعلنت ماليزيا اليوم عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها.
وقال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد إن المصابين الثلاثة لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.
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