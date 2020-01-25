السلطات الإيرانية تبدأ بإجراءات تفادياً لفيروس "كورونا"

أكدت ​هيئة الطيران المدني​ ال​إيران​ية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في مطار الامام الخميني ب​طهران​، تفاديا لانتقال فيروس "كورونا" ​الصين​ي إلى إيران.

ولفتت الهيئة إلى أن فريقاً من مركز إدارة ​الأمراض​ السارية، موجود بشكل دائم في ​المطار​، لفحص المسافرين القادمين من الصين و​جنوب شرق آسيا​، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا". وشددت الهيئة على أنه سيتم عزل أي مسافر أو أي من طاقم الطيران في حال ظهرت عليه أعراض مثيرة للشك.

من جهة أخرى، أعلنت ​السفارة الإيرانية​ في الصين عدم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ لدى أفراد الجالية الإيرانية في الصين، مشيرة إلى أنها تتابع أوضاعهم عن كثب.