السلطات الإيرانية تبدأ بإجراءات تفادياً لفيروس "كورونا"

أكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في مطار الامام الخميني بطهران، تفاديا لانتقال فيروس "كورونا" الصيني إلى إيران.
ولفتت الهيئة إلى أن فريقاً من مركز إدارة الأمراض السارية، موجود بشكل دائم في المطار، لفحص المسافرين القادمين من الصين وجنوب شرق آسيا، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا". وشددت الهيئة على أنه سيتم عزل أي مسافر أو أي من طاقم الطيران في حال ظهرت عليه أعراض مثيرة للشك.
من جهة أخرى، أعلنت السفارة الإيرانية في الصين عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لدى أفراد الجالية الإيرانية في الصين، مشيرة إلى أنها تتابع أوضاعهم عن كثب.
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