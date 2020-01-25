ماكرون التقى غوايدو: فرنسا تدعم تنظيم انتخابات حرّة بفنزويلا

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنّه استقبل في قصر ​الإليزيه​ المعارض الفنزويليّ ​خوان غوايدو​، مؤكدا أن "اللقاء كان بناءً وأن ​فرنسا​ تدعم تنظيم ​انتخابات​ رئاسيّة حرّة وشفّافة سريعًا في ​فنزويلا​".

ووصل غوايدو إلى ​باريس​ بعد لقائه في لندن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ ومشاركته في دافوس ب​سويسرا​ بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

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