ماكرون التقى غوايدو: فرنسا تدعم تنظيم انتخابات حرّة بفنزويلا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه استقبل في قصر الإليزيه المعارض الفنزويليّ خوان غوايدو، مؤكدا أن "اللقاء كان بناءً وأن فرنسا تدعم تنظيم انتخابات رئاسيّة حرّة وشفّافة سريعًا في فنزويلا".
ووصل غوايدو إلى باريس بعد لقائه في لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومشاركته في دافوس بسويسرا بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
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