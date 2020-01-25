زوجة أردوغان تواسي متضرري الزلزال

وجهت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة مواساة للمواطنين الأتراك الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ، شرقي البلاد، وبلغت قوته 6.8 درجة.
وفي تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، أعربت أردوغان عن أسفها وحزنها لوقوع الزلزال، قائلة "أسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم جراء الزلزال، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين جميعا".
وكانت قد أشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عن زلزال بقوة 6.8 درجة هز شرقي تركيا مساء الجمعة، وكان مركزه على عمق 6.75 كم تحت الأرض.
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