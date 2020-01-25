السلطات الماليزية تعلن عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة في ماليزيا ذو الكفل أحمد، عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مبينا أن المصابين الثلاثة صينيون وتربطهم صلة قرابة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية، موضحا أن المصابين الثلاثة هم زوجة الرجل الذي ثبت إصابته بالفيروس في سنغافورة وعمرها 65 عاما وحفيداهما اللذان يبلغان من العمر 11 عاما وعامين بالترتيب.
ويمكن لفيروس كورونا الجديد أن يسبب الالتهاب الرئوي الذي كان قاتلا في بعض الحالات. وما زال من السابق لأوانه معرفة مدى خطورة الفيروس ومدى سهولة انتقاله بين البشر.
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