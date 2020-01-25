ظريف: الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية يقبع في السجن حاليا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، أن الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية يقبع في ​السجن​ حاليا. وكانت إيران أسقطت عن طريق الخطأ، طائرة أوكرانية كانت متجهة من مطار الخميني في طهران إلى كييف، في 8 يناير، حينما كانت توجه ضربة صاروخية إلى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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