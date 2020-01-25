وزني التقى نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي

استقبل ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في ​صندوق النقد الدولي​ سامي جدع في مكتبه في ​وزارة المالية​ وهنّأ جدع الوزير وزني ب​تشكيل الحكومة​، وكان بحث في الأوضاع العامة. إضغط للمزيد

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