إنزلاق شاحنة باطون على طريق عام عيات عكار

أدت كثافة الجليد على طريق عام عيات - ​عكار العتيقة​، الى إنزلاق شاحنة مضخة باطون كبيرة، وباص ركاب وشاحنة بيك آب، وعدد من السيارت التي حاولت عبور الطريق.

وأرسلت بلدية عكار العتيقة عناصر من ​الشرطة​ رشوا كميات من الملح بين مفرق عيات وحتى مفرق الشقدوف العالي، ما ادى الى إذابة الجليد وعودة السير على هذه الطريق، كما سحبت رافعة الاليات المنزلقة.