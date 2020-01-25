إنزلاق شاحنة باطون على طريق عام عيات عكار

أدت كثافة الجليد على طريق عام عيات - عكار العتيقة، الى إنزلاق شاحنة مضخة باطون كبيرة، وباص ركاب وشاحنة بيك آب، وعدد من السيارت التي حاولت عبور الطريق.
وأرسلت بلدية عكار العتيقة عناصر من الشرطة رشوا كميات من الملح بين مفرق عيات وحتى مفرق الشقدوف العالي، ما ادى الى إذابة الجليد وعودة السير على هذه الطريق، كما سحبت رافعة الاليات المنزلقة.
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