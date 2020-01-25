السيد لبري: دولة الرئيس ضبّ أحمد بعلبكي أحسنلو​​​​​

لفت النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ليل أمس حضرت مجموعة من 60 عنصراً إلى قرب منزلنا في ​الجناح​ لقطع الطريق العام البحري إحتجاجاً على مداهمات و​توقيفات​ طالتهم أمس، إعترضهم عناصر الحراسة عندنا فجاء مسؤولهم الحج قاسم يقول:" ​اللواء​ عِمِل تويت ضدنا اليوم"، ثم إنصرفوا بعد إصرار الحرس". وتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "دولة الرئيس، ضبّ ​أحمد بعلبكي​، أحسنلو​​​​".

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