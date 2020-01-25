مكتب وزير الداخلية: حريصون على مرجعية دار الفتوى الوطنية والاسلامية

نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي "ما تم تداوله عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي انه تلقى اتصالا من ​دار الفتوى​ قبيل ​تشكيل الحكومة​ والتمني عليه بالاعتذار عن الحقيبة الوزارية". وأكد المكتب الاعلامي "حرص الوزير فهمي على مرجعية دار الفتوى الوطنية والاسلامية بقيادة سماحة مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ الذي يجل ويحترم موقعه ودوره الوطني والاسلامي الجامع".

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