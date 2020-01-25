النشرة: انهيار طريق داخلية في المدينة الصناعية في منطقة سينيق

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن ​انهيار طريق​ داخلية في المدينة الصناعية ​الجديدة​ في منطقة سينيق جنوب صيدا أثناء مرور شاحنة تحمل اخشاب فوقها، ما أدى إلى تضرر الشاحنة وعملت رافعة على نقلها من المكان واقتصرت الأضرار على الماديات.

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