رأى النائب ​نجيب ميقاتي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​الموازنة​ هي الخطوة الاساسية لجدية ​الحكومة​ في وضع رؤية اصلاحية تعطي إشارة إيجابية للداخل وللمجتمع الدولي وتشكل مدخلا لدعم ​لبنان​". واعتبر انه "كان على الحكومة استرداد مشروع ​قانون الموازنة​ الذي أعدته الحكومة السابقة والعمل سريعا على وضع مشروع جديد يتضمن الافكار الاصلاحية المطلوبة وجدولة تنفيذها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: كان على الحكومة استرداد مشروع قانون الموازنة الذي أعدته الحكومة السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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