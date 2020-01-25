مخزومي: الحكومة الحالية باتت بحاجة لثقة خمسة ملايين لبناني وليس ثقة 128 نائباً

اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​ أن "​الحكومة​ الحالية باتت بحاجة لثقة خمسة ملايين لبناني وليس ثقة 128 نائباً وعليها ان تفاجىء اللبنانيين بإنجازات سريعة بعد خيبات الأمل واليأس من الحكومات السابقة التي اوصلت البلد إلى الإنهيار".

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