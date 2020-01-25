البدوي: يتم تحميل هذه الحكومة أكثر مما تستطيع ان تتحمل

لفت مستشار رئيس الحكومة الراحل سليم الحص، رفعت البدوي، إلى ان "هذه الحكومة أتت تحت تسمية حكومة مرحلة انتقالية، ووضع لها برنامجا لانقاذ الوضع المالي وحفظ الامن في لبنان ووضع قانون انتخابي جدي"، معتبرا انه "يتم تحميل هذه الحكومة أكثر مما تستطيع ان تتحمل".
ورأى في حديث إذاعي انه "اذا ضمنا استقلالية القضاء ممكن ان ندخل أي انسان مهما كبر موقعه إذا ثبتت عليه الشبهة، إلا ان "القضاء فيه تدخلات سياسية كبيرة".
من جهة أخرى، شدد على ان "حزب الله لا يريد أي شيء لا من الحكومة ولا من غير الحكومة، وقال: "يريد لملمة البلد واعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 17 تشرين واعادة الثقة بين الدولة والمواطن".
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