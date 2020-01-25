البدوي: يتم تحميل هذه الحكومة أكثر مما تستطيع ان تتحمل

لفت مستشار رئيس ​الحكومة​ الراحل ​سليم الحص​، ​رفعت البدوي​، إلى ان "هذه الحكومة أتت تحت تسمية حكومة مرحلة انتقالية، ووضع لها برنامجا لانقاذ ​الوضع المالي​ وحفظ الامن في ​لبنان​ ووضع قانون انتخابي جدي"، معتبرا انه "يتم تحميل هذه الحكومة أكثر مما تستطيع ان تتحمل".

ورأى في حديث إذاعي انه "اذا ضمنا استقلالية ​القضاء​ ممكن ان ندخل أي انسان مهما كبر موقعه إذا ثبتت عليه الشبهة، إلا ان "القضاء فيه تدخلات سياسية كبيرة".

من جهة أخرى، شدد على ان "​حزب الله​ لا يريد أي شيء لا من الحكومة ولا من غير الحكومة، وقال: "يريد لملمة البلد واعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 17 تشرين واعادة الثقة بين ​الدولة​ والمواطن".