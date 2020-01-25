النيابة العامة أحالت على التحقيق مؤسسات الصيرفة غير المرخصة

أحالت ​النيابة العامة التمييزية​ كتاب حاكم ​مصرف لبنان​، المرفق بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، على ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ للإستقصاء والتحقيق تمهيدا لملاحقتها وإقفالها. إضغط للمزيد

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