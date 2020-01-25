إتهمت ​حركة طالبان​، الرئيس الأفغاني الحالي ​أشرف غني​ أحمدزي بـ"عرقلة جهود المصالحة في ​أفغانستان​"، وأعلنت الحركة أنها "اقتربت من المرحلة المصيرية في المفاوضات مع ​واشنطن​ ب​الدوحة​، والشعب الأفغاني ينتظر النتيجة النهاية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في طالبان: اقتربنا من المرحلة المصيرية بالمفاوضات مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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