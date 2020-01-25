البنتاغون يكشف طبيعة إصابات جنوده من "الضربة الإيرانية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إيران قصفت قاعدة عين الأسد

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في تصريح للصحفيين، أن ثمانية عسكريين نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا قبل استئناف رحلتهم إلى الولايات المتحدة.

من ناحيته، نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريح صحفي بسويسرا، أن يكون العسكريون قد أصيبوا بخطورة، قائلا إن الأمر "مجرد صداع".

وذكرت تقارير أميركية، أن وزارة الدفاع قد تنشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في العراق، لتوفير حماية أكبر لجنودها، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت قواعد أميركية في البلاد.

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وفي 8 يناير الجاري، قامت بإيران بقصف قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق، ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر ذاته.

وبدأ الفصل الأحدث من التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية، في أواخر ديسمبر الماضي، بعدما أسفر هجوم صاروخي منسوب لميليشيات مدعومة من إيران، عن مقتل متعاقد أميركي، في قاعدة عسكرية تضم قوات أجنبية، في كركوك شمالي العراق.

وحينما ردت واشنطن بقصف أوقع 15 قتيلا من ميليشيات حزب الله العراقي، تعرضت السفارة الأميركية في بغداد لهجوم واقتحام واسعين، في خطوة اعتبرتها واشنطن تطاولا من إيران.

وأعلنت واشنطن مقتل سليماني، عقب أحداث السفارة، وقالت إن القائد العسكري البارز كان يرتب مزيدا من الهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة.

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مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي دول الجوار الليبي تعلن من الجزائر رفضها أي كل تدخل في ليبيا أكّدت دول الجوار الليبي الخميس رفضها "أيّ تدخّل أجنبي" في هذا البلد الذي تعصف به الحرب، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الجزائرية بهدف الدفع الى تسوية سلمية للنزاع الليبي الذي يهدد الاستقرار الإقليمي. وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع، قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن المشاركين في الاجتماع أكدوا "ضرورة احترام ليبيا بوصفها دولة موحدة، واحترام سيادة السلطات الشرعية على مجمل أراضيها". وضم هذا الاجتماع الاقليمي الذي عقد بمبادرة من الجزائر، وزراء خارجية كل من تونس ومصر وتشاد اضافة الى مالي وكذلك دبلوماسيين من السودان والنيجر. وحضر أيضا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإطلاع المشاركين على نتائج القمة الدولية التي عقدت في برلين الاحد الماضي. وأوضح الوزير الجزائري ان "هذا الاجتماع ليس آلية، بل اجتماع تشاور وتنسيق بغرض اسماع صوت دول الجوار في المنتديات الدولية". وأشار الى ان المشاركين في الاجتماع عبروا عن "رفضهم لكل تدخل أجنبي في ليبيا" وعن تشجيعهم "للاطراف الليبية لحل ازمتهم بالوسائل السلمية". وغرقت ليبيا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في افريقيا، في العنف والصراع على السلطة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 اثر انتفاضة شعبية. وتتنازع السلطة في ليبيا منذ 2015 سلطتان، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الامم المتحدة ومقرها طرابلس وسلطة موازية في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر. وتم التوصل الى هدنة منذ 12 كانون الثاني/يناير الحالي في المعارك الدائرة على مشارف العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وقوات حفتر التي شنت منذ نيسان/ابريل 2019 حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس. وكانت عدة دول افريقية اشتكت من استبعادها من مسار مؤتمر برلين الذي صدرت في ختامه وعود بفرض احترام حظر الأسلحة على ليبيا والتوقف عن التدخل في الشأن الليبي. لكن أثر هذه التعهدات على أرض الواقع يبقى غير مؤكد حيث رفض طرفا النزاع الرئيسيان، السراج وحفتر ان يلتقيا في برلين. "واثقون" ولم يشارك السراج وحفتر كذلك في اجتماع الجزائر. وكدليل على استمرار التوتر أغلق مطار معيتيقة قرب طرابلس لعدة ساعات بعد تهديدات من قوات حفتر. وقال وزير الخارجية الجزائري "نحن واثقون في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم عبر الحوار والمصالحة وعلى التوصل الى تسوية سياسية"، داعيا الى إشراك الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في أي حل يتم التوصل اليه. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعي للمشاركة في مؤتمر برلين، وسبق ان اقترح استضافة حوار بين الليبيين لحل الازمة. وأكد مساء الاربعاء في مقابلة مع وسائل الاعلام الجزائرية "هناك تصريحات مشجعة بينها تلك التي أدلى بها فايز السراج ومن جانب حفتر والتي اعتبروا فيها ان القوة الوحيدة القادرة على حل المشكلة هي الجزائر. اذن نحن لدينا ثقة الجانبين". وأضاف ان الجميع في ليبيا "طلب وساطة الجزائر (...) وهذا يشجع السلم في ليبيا". وقال "الليبيون طلبوا وساطة الجزائر، وهذه تقاليدنا منذ سنة 1962، منذ استقلالنا ونحن نتدخل بين الشعوب والدول لتصفية الجو". مشاورات وكثفت الجزائر الحريصة على البقاء على مسافة واحدة من طرفي النزاع والرافضة لأي تدخل أجنبي والتي تملك حدودا يناهز طولها الف كلم مع ليبيا ، في الاسابيع الاخيرة المشاورات في محاولة للمساهمة في حل سياسي في ليبيا. ولاحظ الرئيس الجزائري "تعبئة (القوات الجزائرية) وشراء اسلحة يؤدي الى نفقات كان يمكن تخصيصها للتنمية" مشيرا الى انه في كل مرة "نعلم فيها بشراء نوع من السلاح (في ليبيا) نشتري السلاح (ذاته) لمواجهته". وتعتبر الجزائر لاعبا أساسيا في جهود حل الأزمات في ليبيا ومنطقة الساحل، وكانت استقبلت الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي اشاد "بالمبادرات الدبلوماسية" الجزائرية. وسبق الوزير الفرنسي لزيارة الجزائر، رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي ووزراء خارجية ايطاليا ومصر وتركيا. ويرتقب أن يزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يدعم حكومة السراج في ليبيا، العاصمة الجزائرية الأحد. ونشرت تركيا عسكريين في ليبيا دعما للسراج. في المقابل يلقى حفتر دعما من روسيا ومصر والامارات. وكثفت السلطات الجزائرية، المشاورات في محاولة للمساهمة في حل سياسي في ليبيا. Euronews (Ar)

نتنياهو يدعو إلى إجراءات ضد "طغاة طهران" خلال إحياء ذكرى تحرير معتقل "أوشفيتز" حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات سريعة ضد "طغاة طهران" لتجنب "محرقة أخرى". وقال نتنياهو خلال حفل إحياء الذكرى 75 لتحرير معسكر أوشفيتز النازي "أدعو جميع الحكومات إلى الانضمام إلى الجهد المبذول لمواجهة إيران". وأضاف نتنياهو الذي رحب بالعقوبات الأمريكية على إيران "يجب على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها". ويشارك زعماء نحو 40 دولة في العالم، في القدس في إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز، وعلى جدول أعمالهم أيضا موضوع معاداة السامية في الغرب، والملف الإيراني. وربط نتنياهو هذا الأسبوع بين النازيين الذين أبادوا يهود أوروبا والتهديد الإيراني المتمثل ببرامجها النووية والبالستية. وعارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 وقضى باقتصار برنامجها النووي على الاستخدامات المدنية لقاء رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقد انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل احادي الجانب وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية. وكان الملف الإيراني محور محادثات أيضا بين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وحث نتانياهو باريس على فرض عقوبات على طهران كما فعلت الولايات المتحدة. وأشاد نتنياهو في خطابه الخميس، بالرئيس الفرنسي الذي صرح الأربعاء بأن "معاداة الصهيونية، هي معاداة للسامية عندما تكون نفيا لوجود إسرائيل كدولة". Euronews (Ar)

رئيس الوزراء الأردني ليورونيوز: ما يلقاه الأردن من دعم عالمي لمواجهة أزمة اللاجئين لا يكفي رغم أن أزمة المناخ سرقت الأضواء بشكل أو بآخر في منتدى دافوس في سويسرا، إلا أنها ليست المسألة الوحيدة على طاولة النقاش، هناك قلق متزايد بشأن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط على الأقل، ولا يوجد بلد يمكنه إدراك ذلك كما الأردن. موفدة يورونيوز إليزابيث كومار التقت رئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز للحديث عن هذه المسألة، وسألته عن الكيفية التي يتصرف بها الأردن، الواقع في منطقة تشهد تقلبات، بحدود مشتركة مع العراق وإسرائيل وسوريا. في هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الأردني إن الأردن استطاع تخفيف حدة التأثير، والصمود اقتصاديا وسياسيا، وحقق رغم ذلك نموا اقتصاديا. فقد طورت المملكة خطة خماسية للتقليل من الآثار السلبية، واستثمرت قدرات الشباب بشكل أفضل، إذ يوجد في الأردن بحسب رئيس الوزراء شباب متعلم وذو خبرات عالية، ولكن توجد أيضا نسبة بطالة عالية جدا، بسبب وجود اللاجئين والأزمات منذ عشر سنوات، وتكاليف الطاقة المرتفعة. "في الاتجاه الصحيح" وأقر الرزاز بوجود مجموعة من المشكلات، لكن الاردن يسير في الاتجاه الصحيح على حد تعبيره، إذ طور الاردن صاحب أفضل اتفاقيات تجارة حرة حول العالم حزمة إجراءات تشمل مسائل تتعلق بالصادرات، واستطاع بفضلها زيادة صادراته بنسبة 8 بالمئة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة شهد نموا بنسبة 9 بالمئة، جراء النقل الرخيص والاستثمار في مواقع البتراء ووادي رم والبحر الميت وغيرها، إلى جانب الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمعلومات الذي يشهد نموا حوالي 11 أو 12 بالمئة كل سنة لأن الأردن يستعين بمصادر من الخارج لمعالجة الأعمال وتوفير الفرص. وقال الرزاز إن التحديات هائلة، لكن الاردن استطاع التعامل معها. "عبء هائل" وعن استقبال الأردن لأكثر من مليون لاجئ وتحمله تبعاتها المرهقة، وعما إذا كان المجتمع الدولي خذل الأردن، بين رئيس الوزراء الأردني أن 1.3 مليون لاجئ أي حوالي 20 بالمئة من سكان الأردن اليوم هم لاجئون في المملكة، موضحا أن العبء هائل، له تأثير كبير على البنى التحتية والمدارس والمراكز الصحية التي أصبحت مكتظة والوظائف أيضا. وأقر الرزاز بأنه رغم ما يلقاه الأردن من دعم عالمي، فإن ذلك لا يكفي البتة لتغطية الكلفة. وقال رئيس الوزراء الأردني إنه يفهم ظاهرة "إرهاق المانحين"، التي تحصل بعد أن تفقد الأزمة أولويتها، مشيرا إلى أن اللاجئين لا زالوا يعيشون هناك والأردن ما زال على التزاماته، لا بجبر أحدا على العودة، وأضاف الرزاز أن هناك 40 ألف لاجئ فقط من أصل 1.3 مليون عادوا إلى سوريا، ولا يريد الأردن بحسب الرزاز أن يجبر النساء والأطفال والعائلات على العودة، قبل ضمان الأمن كليا في سوريا. في هذا السياق قال رئيس الوزراء الأردني، إنه عندما ترفض المنطقة هنا لاجئين من مكان آخر، فإنه يعطيها الحق بذلك، لكنه طالب الأطراف الرافضة بأن تساعد البلاد من المنطقة التي تتحمل العبء الأكبر، لجعل ما تقوم به تلك البلاد أكثر فاعلية لتجنب الإضرار بالمواطنين. وقال الرزاز إنه لحسن الحظ لم يشهد الأردن جريمة كراهية واحدة ضد اللاجئين السوريين، وإن ذلك يمثل سمعة جيدة للأردن والأردنيين، غير أن رئيس الوزراء أكد أن بلاده بحاجة إلى الدعم. مسؤولية أخلاقية وفي ختام المقابلة سألت يورونيوز الضيف، إذا كان الأردن سيتصرف في أقصى الحالات بالطريقة نفسها، التي تصرف بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين هدد الاتحاد الأوروبي بفتح الأبواب أمام اللاجئين، وهنا نفى رئيس الوزراء الأردني ذلك، معتمدا موقف الملك الأردني عبد الله الثاني، فعندما قال الملك إن المملكة تفتح أبوابها أمام اللاجئين، قال إن الأردن لا يريد أن يترك وراءه طفلا واحدا لاجئا، بل يريد ضمان أن يحصل كل الأطفال على التعليم والرعاية الصحية نفسها التي يحصل عليها الأردنيون، وهذا ما فعله الأردن يوميا بحسب الرزاز. وأوضح رئيس الوزراء أن ذلك لن يتغير لأنه مسؤولية أخلاقية قبل كل اعتبار سياسي، فاللاجئون بشر وهم يشكلون مستقبل المنطقة، وسوريا بلد جار للأردن، وهم سيقومون بإعادة بنائها، بحسب المسؤول الأردني، وهو ما يجعل الأردن يريد للاجئين أن يكونوا أصحاء وأذكياء ومتعلمين للمشاركة في إعادة بناء سوريا، كما يقول الرزاز، الذي أشار إلى أن آخر ما يريده الأردن، هو شباب غاضب ويائس وغير متعلم، والذي سيتحول إلى ضحية للتطرف في المستقبل، ولا أحد له مصلحة في ذلك، يقول رئيس الوزراء الأردني. Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان من هو قاسم سليماني الرجل الثاني في إيران ومهندس نفوذها في الشرق الأوسط؟ Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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مطالب الرحيل

ويوم الجمعة، علقت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، ملصقا تحذيريا على جدار إسمنتي يقع أمام مجمها المحصن بشدة، تحسبا لتظاهرة مليونية مناهضة لوجود واشنطن في العراق.

وجاء في التحذير: "لا تتجاوز هذه النقطة. سنتخذ بحقك إجراءات رادعة في حالة محاولتك التجاوز". وربما تحاول السفارة الأميركية من وراء هذا التحذير تجنب سيناريو اقتحام حرمها في آخر يوم من ديسمبر الماضي.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، دعا إلى ما وصفه بـ"مظاهرة مليونية سلمية" للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأميركية في البلاد.

وأعلنت فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران نيتها المشاركة في المسيرة المليونية.

ويتمركز أكثر من 5 آلاف جندي أميركي في عدد من القواعد العسكرية في العراق، وهم جزء من التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تأسس عام 2014 لمواجه التنظيم الإرهابي.