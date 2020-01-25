غدًا.. البنك الأهلي يفعل خفض الفائدة على أعلى شهادة ادخار في السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

تبدأ جميع فروع البنك الأهلي المصري بداية من غدا الأحد تفعيل خفض الفائدة بنسبة 0.75% على شهادة الاستثمار"ب".

وتعطي شهادة استثمار "ب" ومدتها عام واحد، أعلى فائدة على مستوى الجهاز المصرفي ويصرف العائد كل شهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة الاستثمار "ب" عبر فروعه بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي لعدم امتلاك الثاني أي فروع، وتحظى بإقبال كبير بين العملاء.

وأرسل البنك الأهلي خطابا لجميع فروعه مساء يوم الخميس الماضي، يخبرهم فيه ببيع شهادة الاستثمار لأجال عام بفائدة 13% سنويا بدلًا من 13.75% سنويا.

وتحتفظ شهادة الاستثمار "ب" بتقديم أعلى فائدة مقدم على الشهادات في البنوك على الرغم من خفض الفائدة.

وقال محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي في تصريحات لمصراوي الخميس الماضي، إن قرار البنك بخفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات أجل عام واحد جاء بما يتوافق مع أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي.

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وقال منتصر إن إجمالي مبيعات شهادة الاستثمار "ب" ذات العائد 13.75%، بلغت 55 مليار جنيه منذ طرحها في منتصف نوفمبر الماضي، وحتى الآن، حيث تحظى بإقبال واسع من العملاء نظرا لارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بالشهادات الأخرى في الجهاز المصرفي.

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خفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات العائد 13.75% من يوم الأحد

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