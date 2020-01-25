والدة الأم قاتلة طفلتيها في بنها: كانت تحاول الخروج من حالتها النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت تحريات رجال المباحث في واقعة انتحار ربة منزل وإلقائها لطفلتيها من الطابق الخامس في قرية الرملة بمركز بنها، أن الأم كانت تنتابها حالات نفسية سيئة من وقت لآخر.

وقالت والدة الأم المنتحرة خلال تحريات رجال المباحث، إن ابنتها كانت تحاول منذ فترة كبيرة الخروج من حالتها النفسية السيئة بقراءة القرآن أحيانًا وكانت محافظة على صلاتها.

وأضافت أن زوجها سافر إلى دولة تركيا منذ 5 سنوات، وكانت بمستشفى الصحة النفسية في بنها وخرجت منذ شهرين، ولم تلاحظ عليها أي تصرف غريب.

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وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها، وانتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع البلاغ.

بفحص البلاغ، تبين من المعاينة الأولية سقوط "أسماء م. ع" 6 سنوات، و"رغدة م. ع" 4 سنوات، ووالدتهما "رحاب م. ع"، 33 سنة من شرفة منزلهم، وأوضحت التحريات الأولية أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة المنزل ثم ألقت بنفسها بعد ذلك، وتبين مصرع الطفلتين، فيما ترقد الأم في حالة حرجة داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى بنها الجامعي.

وكشف مصدر أمني في القليوبية، فضل عدم نشر اسمه، أن ربة المنزل تعاني من مرض نفسي وتخضع للعلاج منذ 6 أشهر.

وفي السياق أكد شهود عيان، أن الواقعة لم تستغرق دقائق، ولم يستطع أحد من الأهالي محاولة منعها من إلقاء نفسها، وأسرعوا بطلب الإسعاف، إلا أن الطفلتين لفظتا أنفاسهما الأخيرة في الحال.