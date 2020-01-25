"اسأل المحافظ".. مبادرة لتسهيل التواصل مع المواطنين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت منظومة التحول الرقمي في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن إطلاق المحافظ اللواء عادل الغضبان، لمبادرة "اسأل المحافظ"، للتواصل مع المواطنين واستقبال شكواهم.

وحددت المنظومة نموذجًا إلكترونيًا يقوم المواطن بمليء البيانات داخله، والتي تتضمن: الاسم، رقم البطاقة الشخصية، رقم التليفون، البريد الإلكتروني، نوع الطلب سواء إسكان أو صحة أو تموين أو تربية وتعليم أو وظائف أو نظافة أو أخرى، وأخيرًا السؤال الذي يريد المواطن توجيهه للمحافظ، على أن يتم تحديد موعد للتواصل مع صاحب الشكوى.

يشار إلى أن محافظ بورسعيد كان يعقد لقاءً أسبوعيًا بصفة شبه منتظمة مع المواطنين لاستقبال شكواهم وطلباتهم ومقترحاتهم وذلك في الفترة الأولى لتوليه مهام منصبه، وذلك بقاعة الجهاز التنفيذي بديوان عام المحافظة، إلا أن تلك اللقاءات توقفت منذ فترة طويلة، وأصبح تعامل المواطن مباشرة مع مكتب خدمة المواطنين.

نموذج الشكوى:اضغط هنا