محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بعدد من رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول الذكرى 68 لعيد الشرطة.
وأشاد المحافظ، خلال جولته، بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال: "إننا جميعًا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد الخدمات الأمنية ويهنئ رجال الشرطة بالعيد الـ68 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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