البريكست: جونسون يشيد بـ"فصل جديد" في تاريخ بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (أ ف ب)

أشاد رئيس الوزراء البريطاني الجمعة بما وصفه "فصلاً جديداً" في تاريخ بلاده لدى توقيعه على اتفاق انسحاب لندن من الاتحاد الاوروبي.

ويسمح الاتفاق لبريطانيا إسدال الستار على عضويتها التي استمرت لعقود في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 31 يناير والانفصال عن أقرب جيرانها وشركائها التجاريين بعد عدة سنوات من الخلافات الداخلية والتأخير.

وقال جونسون في بيان إن "التوقيع على اتفاق الانسحاب يعد لحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام".

وأضاف في منشور على تويتر أرفقه بصورة من المناسبة "يؤذن هذا التوقيع بفصل جديد في تاريخ أمتنا".

ووقّع جونسون على الاتفاق في مقر الحكومة بداونينغ ستريت حيث جلس أمام علمين بريطانيين بحضور مسؤولين بريطانيين وأوروبيين جلبوا نص الاتفاق معهم من بروكسل.

وسبق رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال رئيس الوزراء البريطاني في التوقيع على الاتفاق في مراسم لم يُسمح للصحافيين حضورها.

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وسيعاد النص الآن إلى بروكسل، حيث ستوضع النسخة الأصلية في أرشيف الاتحاد الأوروبي إلى جانب غيره من المعاهدات الدولية، بينما سيتم إرسال ثلاث نسخ إلى لندن.

ومن المقرر أن يعرض النص الأربعاء المقبل على البرلمان الأوروبي لتتم المصادقة عليه بينما يقرّه دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كتابيًا الخميس.

وأما الجمعة، فستقضي بريطانيا آخر يوم لها كعضو في الاتحاد الأوروبي قبل انفصالها رسميًا الساعة 23,00 ت غ، أي تمام منتصف الليل بتوقيت بروكسل.

وحضر مراسم التوقيع في لندن كبير مندوبي رئيس الوزراء للتفاوض بشأن بريكست ديفيد فروست.

وأيّد الناخبون البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016، وبعد مفاوضات مطوّلة وتأجيل متكرر، "تنجز" حكومة جونسون الجديدة بريكست أخيراً الأسبوع المقبل.

وستغادر بريطانيا مؤسسات التكتل، ما يخفض عدد أعضائه إلى 27 دولة، لكن اتفاق الانسحاب يقضي بفترة انتقالية مدّتها 11 شهراً تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وخلال هذه الفترة، ستواصل بريطانيا وباقي دول التكتل تطبيق ذات القواعد التجارية الحالية، لمنع أي هزّات اقتصادية بينما يحاول المسؤولون التفاوض على اتفاق تجاري أوسع.