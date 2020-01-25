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واشنطن تقدم مساعدات بـ60 مليون دولار لمكافحة الفساد في أفغانستان

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صرحت، أليس ويلز، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، للصحفيين بأن الحكومة الأمريكية قد دفعت 60 مليون دولار كمساعدات لأفغانستان تصب في مكافحة الفساد وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وقالت ويلز أمس الجمعة: "لقد حدد وزير الخارجية مايك بومبيو

المجالات التي توجد فيها أوجه القصور في أفغانستان، وهذا دليل يعكس مدى قلقنا من استمرار انتشار الفساد في البلاد.. أنا سعيدة لأنه في المجالات التي لوحظ فيها قصور من قبل وزير خارجيتنا، رأينا تقدما من جانب حكومة أفغانستان، وتمكنا من تخصيص مساعدات بمبلغ 60 مليون دولار".

 

وفي سبتمبر من العام الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السلطات الأمريكية تخصص 100 مليون دولار لمشروع يتعلق بتطوير البنية التحتية الخاصة بالطاقة في أفغانستان، وتخصيص 60 مليون دولار كمساعدات أخرى تصب في مكافحة الفساد في أفغانستان.

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