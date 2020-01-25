فيديو .. إيران تتحرك لمواجهة كورونا

أكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية، السبت، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في مطار الخميني بطهران، تفاديا لانتقال فيروس "كورونا" الصيني إلى إيرانوفقا لموقع روسيا اليوم
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وأشارت الهيئة إلى أن فريقا من مركز إدارة الأمراض السارية، موجود بشكل دائمفي مطار الإمام الخميني، لفحص المسافرين القادمين من الصين وجنوب شرق آسيا، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".
وإذا أكدت أنه لم يتم حتى الآن إيقاف أي رحلات قادمة
من جهة أخرى، أعلنت السفارة الإيرانية في الصين عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لدى أفراد الجالية الإيرانية في الصين، مشيرة إلى أنها تتابع أوضاعهم عن كثب.
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