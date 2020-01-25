الخارجية الإيرانية: الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية في السجن حاليًا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية يقبع في السجن حاليا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأسقطت إيران عن طريق الخطأ، طائرة أوكرانية كانت متجهة منمطار الخميني في طهران إلى كييف، في 8 يناير، حينما كانت توجه ضربة صاروخية إلى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وفي شأن الملف النووي الإيراني، قال ظريف في حديث إلى مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن طهران ستقدم على عدة إجراءات من بينها احتمال الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال فرض عقوبات دولية على إيران في مجلس الأمن.
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