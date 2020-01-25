أستراليا تعلن أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"

أعلنت أستراليا، اليوم السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية فيكتوريا مع نقل المريض إلى المستشفى بحالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، حسبما قال مسئولو الصحة بالولاية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا،جيني ميكاكوس - في تصريحات أوردتها قناة سكاي نيوز الإخبارية - إن المريض وهو صيني في الخمسينيات من العمر وصل من الصين في 19 يناير على متن طائرة قادمة من قوانغتشو.
وأضافت "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق. المريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".
ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات في فرنسا عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد القاتل القادم من الصين، في أول حالة من نوعها في أوروبا.
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