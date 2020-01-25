ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 20 قتيلًا و1015 مصابًا

أعلن مسئولو الطوارئ في تركيا اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد إلى 20 قتيلا و1015 مصابا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن رئاسة وكالة إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن 16 شخصا لقوا مصرعهم في

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محافظة "إلازيغ" و4 قتلى في محافظة "ملاطية"، مضيفا أن 1015 شخصا آخرين أصيبوا.



من جانبه، أفاد وزير البيئة والتعمير مراد كروم بتعرض 5 أبنية على الأقل في مقاطعة "سيفريس" الواقعة في "إلازيغ" و25 مبنى آخر في "ملاطية" للتدمير جراء الزلزال.



وصرح وزير الصحة التركي فهرتين كوكا بأن عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن نحو 30 شخصا آخرين دفنوا تحت أنقاض المباني المنهارة في محافظتي إلازيغ وملاطية، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.



يشار إلى أن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب ولاية "إلازيغ" (شرق) مساء أمس الجمعة، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، أعقبه عدة توابع زلزالية وصلت شدة إحداها إلى 5.4 درجة على مقياس ريختر.