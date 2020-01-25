باكستان تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

شخصت باكستان أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما نقلت قناة "ايه ار واي نيوز " عن مصادر لم تذكرها اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء (بلومبرج) عن القناة قولها إن المريض سافر إلى مدينة مولتان عقب وصوله إلى كراتشي من الصين.

وكان كبير مستشاري وزارة الصحة في باكستان زافار ميرزا قد قال في وقت سابق إن الدولة "تفتقر إلى القدرات" لاكتشاف الفيروس، وفقاً للتقرير.

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وأضافت القناة أنه سيتم إرسال عينات الحالات التي يشتبه في إصابتها بالفيروس إلى معامل دولية من أجل تحليلها.