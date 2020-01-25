ماليزيا تؤكد أول حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم السبت، عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها. وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد إن المصابين الثلاثة صينيون وتربطهم صلة قرابة بالرجل البالغ من العمر 66 عاماً والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.

ويمكن لفيروس كورونا الجديد أن يسبب الالتهاب الرئوي الذي كان قاتلاً في بعض الحالات . وما زال من السابق لأوانه معرفة مدى خطورة الفيروس ومدى سهولة انتقاله بين البشر.

وقال ذو الكفل إن المصابين الثلاثة هم زوجة الرجل الذي ثبت إصابته بالفيروس في سنغافورة وعمرها 65 عاماً وحفيداهما اللذان يبلغان من العمر 11 عاماً وعامين بالترتيب.

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وقالت هيئة مطارات ماليزيا في بيان منفصل إنها عززت فحص كل المسافرين وأطقم الطائرات القادمين من الصين في المطارات الرئيسية عبر البلاد للحد من احتمال انتشار الفيروس.