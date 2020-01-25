زلزال قوي يضرب تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا أمس الجمعة، إلى 21 قتيلاً فضلاً عن 1030مصاباً، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، اليوم السبت.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة وقع في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة أنقرة. ووقعت عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا في ساعة مبكرة من صباح السبت إن 16 شخصاً لقوا حتفهم في ألازيغ وأربعة آخرين في إقليم ملطية المجاور. وأضافت أن نحو 920 شخصاً أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن أفراد الطوارئ يبحثون عن 30 شخصاً تحت الأنقاض.

وبثت محطة (تي.أر.تي) الحكومية مشاهد لعشرات العمال في ضوء الفجر يستخدمون معاول للحفر في منزل انهار جزئياً في ألازيغ. وتحطمت النوافذ وانهارت شرفات من أربعة طوابق على الأقل.

وعمل أفراد فرق الإنقاذ طوال الليل بأيديهم وبحفارات لرفع الطوب والجص من بين الأنقاض في المدينة التي هبطت فيها درجات الحرارة خلال الليل إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.

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وحذر مسؤولو هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الناس من العودة إلى المباني المتضررة بسبب احتمال حدوث مزيد من التوابع.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كل من سوريا وإيران أن السكان شعروا بالزلزال في البلدين. وأوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضاً بالزلزال.

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