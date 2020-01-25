كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: سياسة الضغط الأمريكي تجاه إيران ناجحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترمب، تجاه إيران ناجحة، وأنها أعادت تأسيس ردع صارم بوجه طهران.

وقال بومبيو، في مقابلة إذاعية مع NPR، مساء الجمعة، إن النظام الإيراني يعيش أسوأ أحواله التي مر بها عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن تلك السياسة رفعت تكلفة استخدام إيران وكلاءها وأذرعها في المنطقة.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف "يثرثر فقط حول التفلت من قيود تخصيب اليورانيوم التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه ترمب عام 2018، .

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وفي وقت سابق، أكد بومبيو مواصلة حملة الضغط الأقصى على إيران، حتى تغير سلوكها، منوهاً بفرض عقوبات على شركات صينية وشركات تعمل في هونغ كونغ لتعاملها مع النظام الإيراني.