كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضحايا "كورونا".. 41 حالة وفاة بالصين وإصابة أكثر من 1300 حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي في الصين، اليوم السبت، إلى 41 شخص من 26 في اليوم السابق، حيث بدأ العام القمري الجديد بداية قاتمة، وكبحت السلطات السفر وألغت التجمعات العامة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم بفيروس ظهر في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط البلاد والذي كان يبيع حيوانات برية بطريقة غير مشروعة، وتسعى السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم جاهدة لمنع حدوث وباء.

وقد ذكرت شبكة تلفزيون الصين العالمية التي تديرها الدولة في تغريدة اليوم السبت أنه توفي الطبيب ليانغ وودونغ، الذي كان يعالج المرضى في ووهان، من الفيروس.

كما قالت سلسلة قهوة ستاربكس الأمريكية إنها ستغلق جميع منافذها في مقاطعة هوبي في أعقاب تحرك مماثل من قبل مكدونالدز في خمس مدن.

قال "ستاربكس" اليوم السبت إن هذه الخطوة بدافع "مخاوف صحية" لعملائها وموظفيها، وفقًا لما تم نشره على موقع "ويبو" الذي يشبه تويتر في الصين. مقاطعة هوبي الوسطى هي موطن لحوالي 60 مليون شخص.

كما قالت صحيفة "ليبراسيون ديلي" عبر قناتها على الإنترنت إن شانغهاي أغلقت جميع دور السينما خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى 30 يناير.

ادي تفشي الفيروس في الصين لتأجيل عرض سبعة أفلام صينية كان سيتم عرضها لأول مرة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة في البلاد، وهو أفضل أسبوع في السنة في شباك التذاكر الصيني.

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أكدت الصين 1287 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مع 41 حالة وفاة.

وقد تم اغلاق ووهان، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، منذ يوم الخميس، حيث تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطار تقريبًا،وتسد نقاط التفتيش الطرق الرئيسية المؤدية إلى خارج المدينة. ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات قيودًا على النقل في جميع أنحاء مقاطعة هوبي تقريبًا، والتي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة يوم السبت إن عدد الحالات المؤكدة في الصين يبلغ 1287 حالة. وانه تم اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وماليزيا وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

و في غضون ذلك، أعلنت أستراليا اليوم السبت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو مواطن صيني في الخمسينيات من عمره، كان في ووهان، وقد وصل من الصين في 19 يناير في رحلة قادمة من قوانغتشو، وحالته مستقرة في مستشفى ملبورن.

هذه هي أول حالة مؤكدة. هناك حالات أخرى يجري اختبارها يوميًا، وكثير منها حالات سلبية، لكنني لن أدهش إذا كان لدينا المزيد من الحالات المؤكدة. "

كما ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض يوم الجمعة أن لديها 63 مريضًا قيد الملاجظة، مع وجود حالتين مؤكدتين.

نشأ الفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في هوبى في أواخر العام الماضي وانتشر في المدن الصينية بما فيها بكين وشانغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان.