كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاهد الأولى لزلزال تركيا المدمر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تركيا، أمس الجمعة، هزة أرضية بلغت قوتها 6.8 درجة على مقياس ريختر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وانهيار مبان في بلدات قرب مركز الزلزال الذي شعر به الناس أيضا في عدة دول مجاورة.

ووقع الزلزال المدمر في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة أنقرة، فيما وقعت عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال.

ولقى 13 شخصا حتفهم في ألازيغ و5 آخرين في إقليم ملطية المجاور، حسبما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، بعد توجهه إلى المنطقة للإشراف على عملية الإنقاذ.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إصابة أكثر من 500 شخص، فيما يبحث أفراد الطوارئ عن 30 شخصا تحت الأنقاض.

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وبحسب وزير الداخلية التركي، وصف الزلزال بأنه من المستوى الثالث، طبقا لخطة استجابة البلاد لحالات الطوارئ، ويعني هذا احتياج مساعدات على المستوى القومي وليس على المستوى الدولي.

وكانت محطة (تي.أر.تي) الحكومية، قد نشرت مشاهد لرجال الشرطة والطوارئ يفتشون مبنى انهار جزئيا في ألازيغ، حيث تحطمت نوافذ وانهارت شرفات.

وحذر مسؤولو هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الناس من العودة إلى المباني المتضررة بسبب احتمال حدوث مزيد من التوابع.